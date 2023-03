Con esta legislación, pero sobre todo con la voluntad política, el fraude ha tendido a verse disminuido. En 2018, desde el poder presidencial no se organizaron prácticas ilícitas como sus antecesores. Será un misterio lo que motivó este cambio en la política, pero lo cierto es que no se organizó el fraude electoral acostumbrado y esto será un mérito del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Es enteramente justificado el foro organizado por la Fiscalía Electoral. No podemos estar seguros de que el fraude haya sido erradicado y debemos estar alertas para no recaer en esas prácticas, lo cual no depende fundamentalmente de la ley, sino de que la desaparición del fraude electoral sea parte permanente de la cultura política en nuestro país.