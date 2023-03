¿Asume la UAM el compromiso de cuidar a las estudiantes?

L

o que no dice la rectoría a las estudiantes en paro es que la UAM se compromete a defenderlas. Promete atenderlas, revisar (¿cuándo?) el Reglamento de Alumnos y recomienda una bibliografía (Las políticas transversales para erradicar la violencia y el Código de Ética UAM), pero no da respuestas concretas. ¿Asume la UAM el compromiso de cuidar? ¿Qué en concreto propone en este caso? Por otro lado, la Defensoría UAM es inoperante, pues defiende y cuida el orden reglamentario establecido por el (ahora llamado) H Colegio Académico, pero menos a las integrantes de la comunidad, y ese desdén permea el trato de las autoridades. Una ex estudiante de mi curso me solicitó una carta de apoyo para cambiar de turno y no tener que caminar sola a las 10-11 de la noche en una zona muy peligrosa.

La coordinadora ni siquiera quiso leer el escrito, entonces nos organizamos los profes para que, fuera de ley el cambio se diera. Sin embargo, las instituciones tienen responsabilidades.

Hugo Aboites, UAM-X

Muere un gran actor

El cine y el teatro se encuentran de luto, pues ha muerto a los 98 años el gran actor Ignacio López Tarso.

En el teatro recuerdo, con emoción y nostalgia allá por los 60 del siglo pasado, sus dos personajes interpretados magistralmente: Cyrano de Bergerac y Tomás Moro, ambos en el Teatro Hidalgo y en el cine su inolvidable Macario, El gallo de oro y El hombre de papel, entre muchas otras películas inolvidables. Aun con su longevidad, seguía haciendo gala de su gran memoria y a cada paso hablaba de que disfrutaba tanto el cine como el teatro porque, como decía, para ellos había nacido.

Continuar viendo sus representaciones va a ser el mejor homenaje porque igualmente nosotros, sus espectadores, jamás nos cansaremos de mirarlo y admirarlo. Lástima que la muerte, ese personaje fantasmal de su película Macario, haya apagado finalmente la vela de su existencia. Descanse en paz.

Benjamín Cortés V.

Exigen restablecer agua en colonia de Coyoacán

Vecinos del fraccionamiento Romero de Terreros, Coyoacán, por conducto de este prestigiado diario, queremos hacer llegar un mensaje a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; al secretario de Gobierno, Martí Batres; al titular de Sacmex, Rafael Cardona Paredes, y al alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez: el viernes se cumplieron 17 días sin agua, por lo que pedimos, con urgencia, que se restablezca el servicio, que es un derecho humano.