l Senado francés aprobó ayer la polémica reforma de las pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, la cual busca retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (frente a 42 hasta ahora) para cobrar una pensión completa. Se espera que la Asamblea Nacional, Cámara baja del Parlamento galo, vote el proyecto el jueves, y hay una alta expectativa de que sea aprobado también en esa instancia.

El plan del mandatario enfrenta un histórico rechazo en las calles, con las movilizaciones más grandes que ese país ha visto en tres décadas para repudiar unas medidas que tocan el corazón de una de las instituciones más apreciadas por el pueblo francés. La oposición va más allá de los sindicatos y los sectores de izquierda, pues estudios demoscópicos arrojan que dos de cada tres ciudadanos rechazan la reforma. El Ejecutivo ha respondido a este malestar generalizado haciendo oídos sordos y negando cualquier posibilidad de reunirse con los representantes de los trabajadores, postura antidemocrática y autoritaria que exacerba el descontento con la impopular medida.

Dejando de lado las deplorables formas de Macron y su gabinete, para entender la discrepancia entre el gobierno y la sociedad francesa, debe recordarse que los sistemas de pensiones solidarios se basan en el supuesto de que hay muchas más personas en edad productiva que dependientes (niños, jóvenes que aún no se integran al mercado laboral, y gente de la tercera edad). Sin embargo, los cambios demográficos de las décadas recientes han contradicho de manera frontal esta premisa: los adultos tienen vidas cada vez más largas y los jóvenes cada vez menos hijos, por lo que no hay suficientes trabajadores aportando a la seguridad social para cubrir el costo de las pensiones, los servicios de salud y otras prestaciones de quienes ya se retiraron. La caída constante en la tasa de fecundidad en casi todo el planeta, y de manera aguda en las naciones avanzadas, no hará sino empeorar la desproporción entre gastos e ingresos de los sistemas pensionarios. Esta crisis es fácilmente observable en España, el país con la tasa de crecimiento demográfico más baja en la Unión Europea. Allí, cada año se presenta una diferencia de 11 mil millones de euros entre lo recaudado y lo que se paga a los jubilados, déficit cubierto por las arcas públicas.