Domingo 12 de marzo de 2023, p. 23

Londres. La cadena británica BBC suspendió ayer gran parte de su barra deportiva, después de que los presentadores se negaron a trabajar en solidaridad con su conductor estrella, Gary Lineker, quien fue suspendido antier por haber criticado el nuevo proyecto de ley del primer ministro Rishi Sunak, el cual busca impedir que los migrantes lleguen por el canal de la Mancha.

El ex capitán de la selección inglesa de futbol, quien es presentador del programa Match of the Day y el conductor mejor pagado de la BBC, fue sancionado después de que tuiteó que la legislación es una política cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no difiere del utilizado por Alemania en los años 30 .

La empresa de medios indicó que consideraba que la actividad reciente en las redes sociales de Lineker era una violación de nuestras normas .

Muchos programas deportivos no se emitieron antier, tras el abandono de seis presentadores, lo que llevó a la cadena a ofrecer disculpas a los telespectadores.