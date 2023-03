Explicó que al eliminar el delito de contagio sexual del Código Penal este sector vulnerable ya no tendrá que sufrir discriminación por tener una enfermedad de transmisión sexual.

Tepic, Nay., El Congreso del estado de Nayarit eliminó el delito de contagio sexual del Código Penal del estado a fin de evitar la discriminación contra personas con enfermedades de transmisión sexual y también en beneficio de quienes padecen VIH/ sida, para que no sean molestados y gocen de su derecho al desarrollo integral de la personalidad e intimidad con respeto .

Calificó de retrógrada esa tipificación que se tenía en el Código Penal vigente en la entidad, que en su artículo 24 bis señala: se perseguirán por querella de parte los delitos de contagio sexual, atentados al pudor, estupro, abandono de familiares, rapto”, entre otros.

De esta forma, Nayarit se suma a Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tabasco, estados donde sus códigos penales no tienen prevista una tipificación para el contagio de enfermedades de transmisión sexual, aunque ello no significa que no será perseguido, sino que se sujetará a través del delito de lesiones, de acuerdo con la información oficial.

Las modificaciones legislativas aprobadas tendrán vigencia después de su publicación en el Periódico Oficial estatal y su promulgación correspondiente.