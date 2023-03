La maestra Amparo, de 86 años, narró los detalles de esa época. “Cuando empecé el primer día no sabía nada de prescolar; pero vieras cómo me gustó.

Tuve un novio que era de Tuxtla Gutiérrez, su madre era la jefa de prescolar en Chiapas y quería que yo me casara con su hijo, pero tenía 18 años y trabajaba en un banco. Había estudiado la secundaria. Un día llegué a mi casa y me encontré con un documento. Era mi nombramiento de educadora .

Laboró como profesora de grupo de 1956 a 1970, luego ascendió a supervisora y después a jefa de sector. “Estaba yo muy contenta porque iba personalmente a las comunidades y ejidos a promover la creación de jardines de niños.

Caminé y monté a caballo. En San Cristóbal sólo había un parvulario, el Rosaura Zapata, y dejé nueve hechos y derechos con puros nombres de profesoras antiguas reconocidas, como María L. Zenteno y María Suárez de Velasco, madre del doctor Manuel Velasco Suárez, por ejemplo”.

–¿Alguno lleva su nombre, maestra? –No se puede. Hasta que uno se muere. Están esperando a que me petatee. ¡Ja, ja!. Si alguna educadora se acuerda de mí, tal vez le pongan mi nombre, si no, ya no me interesa.

Hija de Carmen Eboli, maestra de música (tocaba piano), y de Guillermo Coello Carrascosa, militar, la maestra Amparo contrajo matrimonio a los 19 años con el abogado Renato López Sánchez.

Su vida fue muy triste, fue agente del Ministerio Público y luego juez en Venustiano Carranza. Metía orden y no permitía que le dieran un centavo. Se preocupaba por los presos .

Pero el 5 de julio de 1966 lo mataron a quemarropa a las 8 de la noche en el parque de Venustiano Carranza. Lo ultimó un defensor de oficio . Y mencionó que no se volvió a casar.

En la década de los 70, junto con otras personas fundó la delegación de la Cruz Roja. Una vez que se jubiló en 1990, entró a la agrupación Ángeles de Amor y también ayudó a niños minusválidos.