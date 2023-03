Merry MacMasters

Domingo 12 de marzo de 2023

En su novela más reciente, La prisión en invierno, Héctor Manjarrez (Ciudad de México, 1945) recupera un pasaje doloroso de su juventud: su estancia en una cárcel de Burgos en la España franquista. Para mí, es un texto terriblemente personal al igual que lejano , manifestó el narrador y poeta en la presentación del libro en la Casa de Ediciones ERA.

Manjarrez empezó a escribir el texto en la cárcel, en 1970, labor que continuó durante muchos años hasta que lo terminó en 2019. En un principio lo escribió en primera persona hasta que muchos años después se dio cuenta de que debía ser en tercera persona. En el último capítulo, ya fuera de la cárcel, regresa a la primera persona.

Para el también dramaturgo y docente, más que autobiográfico, es un texto testimonial: Hablo de la prisión, no de mi persona. Cuento lo que un tipo que sabía leer y escribir, escribió sobre lo que vio. Me apegué lo más posible a cómo eran esos extraños personajes .

Reconoció que él también era un ser extraño, “un mexicano de cabello largo. El primer mexicano que veían en su maldita vida, los otros, como Pedro Infante, los habían visto en películas. Era un ser tan extraño que ni siquiera se atrevieron a cortarme el pelo. Cuando le decía al director de la prisión que trabajaba para la BBC de Londres –radicaba en la capital inglesa y trabajaba en la embajada de México– y escribía cosas sobre América Latina y España, me creía y no quería meterse en problemas”.

Manjarrez tardó años en hacer un texto “muy desnudo, parco, con sentido del humor. Después, como autor, no supe qué hice, cómo, ni para qué lo hice. El libro se escribió sólo, puse un poco de oficio para organizarlo. Un día allí estaba, luego se había publicado. Inventé personajes, otros los dejé tal cual, otros los fundí. No me acuerdo bien. España era un país muy pobre, ignorante, analfabeta y campesino.