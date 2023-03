H

ay muchas maneras de envejecer. Quizás una de las más indignas consista en resistirse a los cambios sobre los que uno apenas puede ya incidir. Es el caso de Europa, un anciano que, apoyado en la generosa pensión que le han dejado una historia industrial exitosa y un pasado colonial vergonzoso, camina renqueante por el mundo, pretendiendo dirigir los designios de un planeta que, probablemente, ha dejado de entender.

Sólo así se entiende la cara de presidente francés, Emmanuel Macron, cuando, en plena rueda de prensa, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, le espetó la semana pasada: tenéis que dejar de tratarnos y hablarnos con tono paternalista. Debéis respetar a África . Macron no entiende. Intenta salir del paso explicando que las palabras de un periodista francés no representan la opinión de su gobierno –¿podía ocurrírsele una respuesta más paternalista?–. Señor presidente Macron, no me refería a ningún periodista , zanja Tshisekedi.

Un día antes, los protagonistas fueron el presidente de Namibia, Hage Geingob, y el embajador alemán, Herbert Beck, a quien se le ocurrió afear al mandatario africano la presencia de ciudadanos chinos en el país. Geingob no quiso contenerse: “¿cuál es tu problema con eso? Los chinos no han venido aquí a jugar, que es lo que parece hacen los alemanes, por cierto (…). ¿El problema son los chinos? ¿Por qué no hablamos de Alemania y de cómo nos trata?”. La cara de Beck es la de quien ni en un millón de años se hubiera imaginado recibir una respuesta así.

Otro síntoma de desorientación lo ofrecen las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la guerra de Ucrania. Han sido apoyadas por una amplia mayoría de países, pero Estados Unidos y Europa no acaban de comprender por qué son africanos la mitad de la treintena de naciones que optan por la abstención –junto a pesos pesados como China o India, por cierto–. De hecho, prácticamente la mitad de los países de la Unión Africana se abstuvo o se ausentó de la votación contra Rusia hace dos semanas. Las cancillerías quedaron perplejas. ¿En qué momento se salieron del redil?

La guerra de Ucrania apenas es la última señal de la desorientación europea, pero es quizá su prueba definitiva. Casi medio año después del sabotaje contra el gasoducto Nord Stream, que conectaba el gas ruso a las arterias industriales alemanas a través del mar Báltico, continúa sin ser incapaz de alzar la voz. La acción no tiene una autoría indiscutible, pero las publicaciones de Seymour Hersh en febrero, y del New York Times y medios alemanes estos últimos días, sitúan la orden de ejecución en filas supuestamente aliadas.