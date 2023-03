C

reo que fue Rafael Correa, el ex presidente de Ecuador quien acuñó la frase: A la derecha se le aplaude cuando no hace nada; a la izquierda se le critica por no hacer todo . El aforismo describe, por un lado, a los gobiernos neoliberales que desregularon dejando hacer a las empresas lo que quisieran con sus trabajadores, el medio ambiente y los impuestos que no pagaron. Por el otro, traza lo que se les exige a los gobiernos plebeyos: todo. De entrada, este doble rasero tiene que ver con que ser de derecha normalmente implica dejar las cosas como están, que no se toque nada, que no se hable, y menos se actúe, porque el Estado, el poder –que se entiende rupestremente como coerción –, la política son malas en sí mismas, como la manzana de Eva. Así, si no se toca nada, la derecha estará cumpliendo con su propósito. Pero la izquierda debe transformar y usar al Estado, al poder, y hacer política.

Para la derecha, lo real tiene una razón natural y, por tanto, no hay que tocarla, más que para dejarla fluir. No fue gratuito, a inicios de este siglo, que la idea líquida del mundo, en autores como Zygmunt Bauman, se convirtiera en best-seller. Si algo está mal entre uno y el mundo, eres tú el que debes ajustarte, no tratar de cambiar el mundo. La resistencia fue convertida en resiliencia . La capacidad política de oponerse y defenderse frente a un embate –la resistencia– se transformó en la facultad de reconstituirse después del choque. Si la resistencia nos remite a las comunidades originarias o a los partisanos que lucharon contra el fascismo –no desaparecer de la tierra sin dar la lucha, aunque al final no prevalezca–, la resiliencia viene del mundo natural: la restauración de los ecosistemas después de un evento como, por ejemplo, el derrame de petróleo en el mar. En física, un material es resiliente cuando absorbe la energía de un golpe y, tras liberarla, vuelve a su forma original. Así, la derecha usa este término porque cree en la restauración de lo que ha cambiado la izquierda. Por esos sus voceros se la pasan diciendo que ya verán todos, ahora que regresen. Como si la política fuera una liga o, más socorrida, un péndulo.