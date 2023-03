Las instituciones no nos cuidan: justifican o más cínicamente tratan de encubrir esas violencias que viven los repudiados del sistema, porque vivimos en un país donde conocemos a una mujer que sufrió un abuso pero nadie tiene amigos abusadores , señalaron los alumnos inconformes.

De igual forma, lamentaron que en este México donde todos tenemos una amistad LGBT+ “a la que le aterra vivirse libre, la vida de la disidencia sexual es una lucha constante. Sí, las instituciones no nos cuidan y cómo duele que desde la escuela lo veamos: la UNAM nos ha enseñado mucho, mucho de negligencias, de indiferencia, de ‘si nadie lo dice, aquí no pasa nada’, así de fácil es, ‘aquí no pasa nada, aquí nunca pasa nada’”.

En ese acto, que también fue transmitido en vivo por redes sociales, señalaron: “el aprendizaje no debe costarnos tranquilidad, no debe arrebatarnos, pero ustedes, ustedes que encubren abusadores, replican el discurso de un Estado para el que disidencias y mujeres somos ‘personas de segunda’”.