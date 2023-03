Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 11 de marzo de 2023, p. 9

En solidaridad con una estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Cuajimalpa que denunció haber sido víctima de una agresión sexual, sin que las autoridades sancionaran al presunto responsable del ataque, pese a que éste habría admitido su responsabilidad en los hechos, ayer se iniciaron paros de actividades en todos los planteles de esa casa de estudios.

Como informó La Jornada desde el jueves, una alumna de la licenciatura en derecho del campus Cuajimalpa –cuyos compañeros pidieron identificar sólo como Karen N– señaló a través de un video que había sido atacada sexualmente en diciembre del año pasado por un compañero suyo.

A mí, mi ex pareja, que va en mi salón de clases y se llama Naoki, me violó el 19 de diciembre de 2022. Yo no fui al Ministerio Público porque me dijeron que la UAM tenía un proceso superamigable, que lo más probable era que lo expulsaran y yo lo único que quería era ya no verlo , detalló la joven.

Tras la denuncia, ayer mismo la asamblea estudiantil del campus Cuajimalpa determinó realizar un paro de labores por tiempo indefinido y dio a conocer a las autoridades un pliego petitorio en el cual exigió que se reconsidere el dictamen del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades sobre el caso, así como la renuncia de la titular de ese organismo, Esther Morales Franco, por su actitud sistemática respecto a éste y otros casos anteriores suscitados en la unidad.

Luego de que se diera a conocer el tema, durante el transcurso de este viernes se iniciaron paros académicos en los planteles Iztapalapa, Lerma, Azcapotzalco y Xochimilco, en solidaridad con la estudiante agredida.

En grupos de mensajería instantánea, estudiantes de diversos planteles convocaron a hacer una colecta de víveres para quienes participen en la toma de las instalaciones, así como a organizar las guardias que resguardarán los campus mientras dure la protesta.

En la noche, la UAM emitió un comunicado en el cual reconoce que los espacios universitarios no se encuentran libres de expresiones relacionadas con la violencia por razones de género, hechos que lastiman la vida académica y deterioran el tejido social .