En ese contexto, Imelda de la Rosa, mamá de los niños Selena Ríos, de 12 años, y Ángelo, de 14, que cumplieron dos meses desaparecidos, denunció que hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, no ha podido localizarlos ni vivos ni muertos .

Ya son más de dos meses que no sé nada de mis hijos, yo no he dejado de exigir a la fiscalía que los busque, porque a ellos los desaparecieron a la fuerza , acusó la madre.

Señaló que en la FGE le responden que están investigando , pero dijo que ya es mucho tiempo y que ni la fiscalía ni la Comisión Estatal de Búsqueda de personas, los encuentra ni vivos ni muertos .

Explicó que aunque acusó a sus hermanos que viven en la colonia 24 de febrero, porque ahí fueron vistos por última vez sus hijos, la FGE no los ha investigado a profundidad; tampoco al vecino de nombre Miguel, del que sospecha, pues en 2021 la amenazó con matar a su esposo y a Ángelo.

Cae sujeto que envenenó a sus vástagos en Chiapas

En Chiapas, agentes de la policía de investigación detuvieron a Edi Humberto N, acusado de envenenar con yogur a sus dos hijos, uno de 13 años y otro de un año 7 meses en el municipio de Amatán, situado en el norte de la entidad.

La fiscalía del estado informó que según las investigaciones, el 5 de marzo las víctimas, de identidad resguardada, bebieron yogures que su padre Edi les envió con su hermano menor.

Añadió que poco después se sintieron mal, por lo que fueron llevados por su madre Julia N, al Hospital Básico de Amatán, donde minutos más tarde fallecieron debido a síntomas de envenenamiento.

Además de los dos menores que perdieron la vida, también resultaron intoxicados la mamá y otros tres hijos pequeños, que sobrevivieron al veneno.