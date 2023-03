Además, vamos a dejar una muy buena reserva de petróleo, porque se han encontrado nuevos yacimientos con mucho crudo, lo que pasa es que nosotros ya no podemos invertir más en extraer, pero hay petróleo para muchas décadas .

A la par, añadió, el país avanza en la generación de energías limpias, aunque es un proceso , por lo que por ahora se tiene el petróleo.

Aprovechó el tema para volver a convocar a la ciudadanía a la concentración que encabezará el 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el 50 aniversario de la expropiación petrolera.

Interrogado sobre si invitaría a Cuauhtémoc Cárdenas a la concentración respondió: “El ingeniero tiene todo nuestro respeto y admiración, no sólo porque es hijo del general Lázaro Cárdenas, sino porque fue precursor del movimiento democrático en México. No hago una invitación personal, es a todos. Si hace falta lo invito, pero no quiero que (los medios) digan: ‘Invitó el presidente al ingeniero Cárdenas y no quiso, no asistió’. Esa es la nota”.