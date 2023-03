O

tro 8 de marzo, día internacional de las mujeres luchadoras, que en muchas partes del mundo se manifestó como un enorme abrazo colectivo que cobija un amplio espectro de diversidades.

Innegable la alegría del encuentro, pese a que hay mucho para no celebrar, muchas que faltan, mucho que duele y da rabia. Por eso es una alegría subversiva, joven con su más de un siglo de construcción, que afirma otra realidad. Del sur al norte de América Latina los mensajes de las manifestaciones se repetían en buena parte, con los acentos de cada lugar. Felices seremos el día que no falte ninguna , Hartas , Me cuidan mis amigas , Si vieras con mis ojos estarías gritando , Pobre es el país que grita más un gol que un feminicidio , Marcho por las que no pueden marchar . Aunque las ideas y consignas se parecen, los carteles están hechos a mano, en casas y plazas, dibujados con cariño. Los encuentros y manifestaciones son resultado de muchas coordinaciones y redes, pero no hay un ejecutivo central, parte de lo que hace a su fuerza.

En las ciudades grandes marchan decenas de miles de participantes, otras se expresan en barrios y comunidades. Aunque somos de todas las edades, la mayoría en las calles es joven, acompañadas por muchas otras que saludan, apoyan y se emocionan desde donde estén. En México, la presencia de las desaparecidas y asesinadas ocupa corazones, plazas y voces. Violencia machista, feminicidios, ataques a las defensoras, madres y buscadoras. Una es demasiado y ya son decenas de miles. Nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo , irrumpen las pancartas.

Desde Uruguay, la coordinadora Tejido Feminista enlaza con las luchas populares, territoriales, ecologistas. Frente al saqueo de la vida, tejemos cuidado, goce y rebeldías. Reunimos nuestras voces para componer un grito de lucha ante la violencia patriarcal que recae sobre nuestros cuerpos, la precarización de nuestras vidas y la amenaza vital a nuestros territorios. Somos interdependencia y trama viva. Deseamos ríos caudalosos, que nutran suelos, que den vida y alimentos. Queremos agua limpia, sana y accesible. Que no sea un lujo comer alimentos que nos nutran de verdad. Que la olla común y popular no sea una necesidad sino un deseo .

El día es un símbolo, pero la transformación tiene raíces muy profundas y por eso, se llame como se llame el movimiento, es radical, va a la raíz. El patriarcado, el sexismo, la negación de las diversidades de género son elementos cruciales que sostienen el capitalismo. En un sistema vertical de competencia, de explotación y dominación, asociar género con privilegios y discriminación coloca a priori a más de la mitad de la humanidad en desventaja.