Sábado 11 de marzo de 2023, p. a12

Antonia Brico a la batuta es un huracán, tierno torbellino. Al mismo tiempo delicada y firme, rotunda. Verla dirigir es una lección de vida. Debida. Su presencia sobre el podio es tan sólida y decidida que deja atrás cualquier atisbo errátil. No deja lugar a dudas: Antonia Brico (1902-1989) es una de las mejores batutas en toda la historia de la música.

Las pruebas están a la mano, en grabaciones que se pueden ver en YouTube y en un documental maravilloso: Antonia: A Portrait of the Woman, que filmó en 1975 su alumna y amiga Judith Collins. Gracias a ese filme, la infame historia universal ha comenzado a voltear a ver a un portento de persona, una artista grandiosa, un bien de la humanidad.

La Academy of Motion Picture Arts & Sciences Film Archive y The Film Foundation realizaron una notable restauración de esa película, gracias a los fondos aportados por la George Lucas Family Foundation.

Ese documento fílmico es la evidencia más eficaz de la valía, importancia e insurgencia de una mujer que hizo historia, de manera semejante al acto de plantar una semilla para que el árbol crezca imponente e imparable, poco a poco.

Un efecto del resurgimiento, florecimiento de la imagen y ejemplo de Antonia Brico es el filme Tár, que nos ocupó la semana pasada y que vuelvo a recomendar con fervor. Sigue en cartelera. En esa película, sólo se menciona a Antonia Brico al inicio y nada más, pero su presencia permanece las más de dos horas que dura la acción dramática, a manera de homenaje.

De manera simbólica, Lydia Tár, personaje central, interpretado magistralmente por Cate Blanchett, es la primera mujer en dirigir a las dos orquestas más importantes del orbe: las filarmónicas de Berlín y de Nueva York, como titular de ambas, a diferencia de Antonia Brico, quien vivió el desdén del mundillo de la música de concierto, club de Tobi.

Acto vindicativo, la película Tár.

Ahora los invito a disfrutar los videos en YouTube donde se documenta la manera de dirigir de Antonia Brico: se planta sobre el podio con una seguridad plenipotenciaria, hojea presurosa la partitura en busca del pasaje a pulir con la orquesta que tiene enfrente, da indicaciones, cumple el ritual/ceremonia en que consiste todo ensayo de orquesta:

Ocho antes de B, indica. Lo que quiere decir: ocho compases antes de la sección B, que es la manera como los directores de orquesta ubican al total de los músicos en el pasaje a estudiar.

Su manera de entablar comunicación con los músicos es dulce, pero firme; enérgica, pero cariñosa; su autoridad es absoluta.

Esos valores son dignos de ser destacados por razones que no son obvias: hay que recordar que cuando Antonia Brico dirigió orquestas en el mundo, era la época de los directores de orquesta tiránicos, dictadores, duros, maltratadores, que humillaban, incluso insultaban a los miembros de la orquesta. La autoridad de Antonia, en cambio, era la mayor: autoridad moral, autoridad de conocimiento de causa.

Hablaba el mismo idioma de los integrantes de la orquesta: el idioma del amor a la música.

Es una delicia verla trazar la anacrusa, concentrar la mirada en el centro de la orquesta y escuchar cada uno de sus movimientos sonar: levanta ambas cejas, sonríe, danza sobre el podio y suena Schubert, la Novena Sinfonía, la Grande, música sonriente que avanza cuatro, cinco compases, y Antonia hace sonar la batuta contra el atril, en señal de detener la locomotora y corregir el rumbo:

“Clarinetes y fagotes, disminuyan el tono y acorten las frases", y las canta y pide: Do it nice and warm .

Es por eso, por el ejemplo de Antonia Brico, que Cate Blanchett / Lydia Tár dice al inicio del filme: El arte de la interpretación es el arte del hallazgo y los mayores descubrimientos en música suceden en los ensayos, nunca en los conciertos , y por eso Tár es un homenaje monumental a Antonia Brico y los pasajes de la película durante los ensayos son medulares.

Antonia Brico fue reconocida por sus pares: Wilhelm Furtwängler, director titular de la Filarmónica de Berlín la invitó a dirigir esa orquesta y al finalizar el concierto hizo declaraciones a la prensa: Ella es magistral .

Bruno Walter, el director de orquesta a quien debemos el conocimiento, décadas después, de las sinfonías de su amigo Gustav Mahler, invitó a Antonia a dirigir la Filarmónica de Nueva York y la recomendó con Jan Sibelius, con quien Antonia mantuvo fructífero amorío.