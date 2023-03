Anaís Ruiz López

Periódico La Jornada

Sábado 11 de marzo de 2023, p. 9

Romper las barreras del miedo y el dolor, poner al cuerpo al límite y explorar los alcances de la mente para la transformación espiritual son los caminos por los que lleva al lector la artista Marina Abramovic (Belgrado-1946) en su libro autobiográfico Derribando muros, publicado por la editorial MalPaso.

La autora nació al finales de la Segunda Guerra Mundial. Hija de partisanos, su padre, Vojo, y su madre, Danica, fueron héroes de guerra e integrantes del Partido Comunista dirigido por Josip Broz Tito. Retrata su infancia y adolescencia con soledad, temor y melancolía, por los conflictos familiares, el abandono de Vojo y el violento control impuesto en su hogar; para ella, la única libertad fue el arte.

La también escultora describe que a sus 27 años empezó su carrera en el Centro Cultural Estudiantil de su natal Belgrado, donde la invitaron al Festival de Edimburgo. En ese encuentro presentó su primer performance, Ritmo 10: “Basado en un juego yugoslavo, coloqué 10 cuchillos. Atemorizada me arrodillé sobre papel blanco, extendí mi mano y apuñalé entre mis dedos tan rápido como pude, cada que fallaba, gemía y cambiaba de cuchillo. Al terminar, la hoja estaba empapada de sangre. El público me miraba fijamente en un silencio sepulcral.

“Una sensación muy extraña se apoderó de mí, como si la electricidad corriera por mi cuerpo y el público y yo nos hubiéramos fusionado. Un organismo único. Una vez que te paras en el performance, actúas desde lo más alto, no eres tú. Había experimentado la realidad absoluta; mi cuerpo no tenía fronteras, los límites el dolor no importaban”, escribe al recordar ese momento que la marcó para siempre.

Al cumplir 29 años, la artista viajó a Ámsterdam para presentar Thomas Lips en la galería De Appel. Con pedazos de una copa rota –narra– trazó en su abdomen una estrella y se azotó hasta no sentir: El dolor es un muro que debe atravesarse .

En el libro, la artista recuerda a un fotógrafo que curó sus heridas. Era Frank Uwe Laysiepen, conocido como Ulay, de quien se enamoró profundamente y con quien emprendió una serie de colaboraciones basadas en la confianza, la resistencia y la concentración.

Su primera presentación juntos fue Relaciones en el espacio en Venecia, donde, desnudos, chocaban con fuerza, una transferencia perfecta de energía , definió. Vivieron en una furgoneta durante cinco años, hasta que en 1980 fueron al desierto de Australia con los aborígenes: “una cultura nómada conectada con la Tierra. En el paisaje escucharon la historia. Se comunicaron por telepatía. La ceremonia era su forma de vida. No creían en el mañana. El concepto de lo inmóvil fue muy revolucionario. Se ralentiza todo: la respiración, los latidos del corazón. Aprendimos a no movernos, no comer, no hablar, ver el ahora.

¿Qué tal si sentados nos miramos fijamente cuanto fuera humanamente posible? ¿Alcanzaríamos un nuevo estado de conciencia? ¿Leeríamos nuestra mente? , escribe la ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021.

Abramovic incluye en su libro fragmentos de sus escritos durante su ayuno de 16 días en Sidney, Australia, para hacer la obra Oro hallado por los artistas. A los siete días, Ulay se fue, pero para ella la integridad de la pieza debía prevalecer bajo cualquier situación; eso marcó una grieta en su relación.