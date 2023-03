S

on múltiples y son simultáneas. Son tormentas ambientales, militares, políticas, paramilitares, económicas, feminicidas. Es el narcotráfico como brazo de los poderosos y los estados. Es una política de acumulación de capital y de poder, depredadora de todo lo que encuentra a su paso. La violencia se ha convertido en el principal argumento de las clases dominantes.

No alcanza el espacio para nombrarlas, pero se resumen en muerte y destrucción. Ese es el capitalismo realmente existente que en América Latina no deja de avanzar sobre cadáveres, humanos y no humanos, seres vivos, ríos, cerros y praderas.

En las últimas semanas gobiernos y clases dominantes han desplegado una diversidad de modos de ataque a los pueblos, que revelan cómo el poder aprieta con sus garras. La comunidad autónoma Temucuicui, pueblo mapuche en el sur de Chile, fue atacada por carabineros con el saldo de un herido grave y la quema de la cosecha de trigo.

No es la primera vez que esa comunidad sufre represión, ni será la última. Pero quemar los alimentos es algo demasiado grave. El 10 de febrero les incautaron 80 toneladas de trigo y la pasada semana quemaron 50 hectáreas de la comunidad sin cosechar. Carabineros reprimió violentamente las labores de cosecha, se registró una veintena de personas heridas con perdigones de acero y el comunero Hugo Queipul en estado grave (https://bit.ly/3J4UFTQ).

El comunicado de la comunidad autónoma agrega que “este acto es la simple reiteración del trato del Estado terrorista chileno con el pueblo mapuche, que durante el siglo XIX quemaban las ruka [casas], las cosechas y arrebataban el ganado para ser entregados a los despatriados colonos que huían de la pobreza en Europa” (https://bit.ly/41PM8MR).

En Guatemala el periodismo está siendo criminalizado y perseguido. Un juez inició una investigación a un grupo de periodistas de elPeriódico por obstrucción a la justicia . Con toda razón, la justicia teme las investigaciones periodísticas porque ponen al descubierto la miseria del sistema.

El objetivo final es o destruir al periodismo independiente como espacio democrático por excelencia, o contaminarlo lo suficiente como para que las voces más suspicaces se callen, se apliquen la autocensura y renuncien a confrontar al poder , apunta La Prensa Gráfica (https://bit.ly/3ZvdpCJ).

También se está obstruyendo al Movimiento de Liberación de los Pueblos para que no pueda presentar candidatos, en una actitud que recuerda a la dictadura de Daniel Ortega. Pero se autoriza la candidatura de Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, prohibida expresamente por la Constitución, o a corruptos, juzgados y condenados por instancias internacionales (https://bit.ly/3mxIgQC).