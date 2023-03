Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

La Jornada

Viernes 10 de marzo de 2023

La oposición en la Cámara de Diputados celebró ayer que un tribunal federal ordenara la restitución de Edmundo Jacobo como secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Era lógico que así ocurriera, aseveró el panista Santiago Creel, presidente de la mesa directiva. Quien nombra y remueve al secretario ejecutivo es el consejo del INE y nadie más. No me sorprende la resolución del juez; quizá le sorprenda al Presidente de la República que, estoy seguro, no está recibiendo una buena asesoría, menos una buena asesoría constitucional , afirmó.

Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los perredistas, consideró que con ese fallo queda claro que Morena legisla mal, aprueba leyes por contentillo del Presidente y contrarias a la Constitución. Ya comenzó a caerse su plan B .