Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 10 de marzo de 2023, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó ayer la iniciativa republicana en la Cámara de Representantes que propone una intervención militar en México que combata al narcotráfico y dijo que es irresponsable, una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra soberanía .

En su conferencia del jueves, calificó esa postura de prepotente, alevosa, majadera, intervencionista y anunció que, de continuar, la denunciará en la Organización de Naciones Unidas. A México se le respeta , enfatizó.

Al elevar el tono de rechazo a la idea, sostuvo que si algunos políticos pretenden utilizar al país como plataforma para campañas electorales, llamará a los mexicanos en Estados Unidos a no votar por los republicanos.

Ante la pretensión de usar las fuerzas armadas estadunidenses en territorio nacional, con el pretexto de frenar el flujo de fentanilo a Estados Unidos, de una vez fijamos postura, no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio , señaló.

–¿Es una invasión? –se le preguntó al Presidente.

–Es una invasión.

López Obrador habló este jueves desde el búnker construido por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Sostuvo que la propuesta republicana se basa en responsabilizar sólo a México del flujo de drogas. Lamentó lo que sucede a los jóvenes en Estados Unidos, pero de inmediato reprochó con preguntas la inacción estadunidense para controlar el consumo.