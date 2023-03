L

a celebración de los 50 años de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) culminó con una celebración que contó con la presencia del rector Enrique Graue y la directora de la facultad, la doctora María Elena Medina Mora, así como con algunos miembros de la Junta de Gobierno y el secretario general, Leonardo Lomelí y demás funcionarios.

La Facultad de Psicología tiene un origen que no es en el Colegio de Psicología, el cual surgió después de los episodios de 1968, en un clima políticamente muy complicado. En esas épocas, me permití escribir lo siguiente: “La dirección del Colegio de Psicología que encabecé se inició en el año de 1969, cuando los universitarios nos dedicábamos a lavar la sangre del campo universitario, a recoger los muertos de Tlatelolco, a ir a visitar a maestros y alumnos al viejo penal de Lecumberri. Época depresiva que no creaba el sol, sino que en él creía.

“Cuando los universitarios nos sentíamos condenados a la muerte nos complacíamos en vivir sin alejarnos. Corría un aire de fuga. Imperaba la discordia. Eran momentos de afán clasista, de fría erudición. Existía una íntima nostalgia de remoto lugar. No eran, quizá, las implicaciones románticas que tan efectivamente díscolas aparentan su turbulencia.

“Sí, el colegio nace del movimiento universitario de 1968 entre soldados, ametralladoras, sirenas, policías, crisis económicas y políticas, en una universidad fuertemente politizada. Hija de corrientes filosóficas como el tomismo, que encabezaban don Oswaldo Robles y José Luis Curiel vs. el psicoanálisis que llevaban en el antiguo departamento de psicología Guillermo Dávila, Fernando Cesarman y Santiago Ramírez, la fisiología neurológica de Alfonso Escobar y Alberto Cuevas y, en medio de ese caos, Rogelio Díaz Guerrero con las pruebas psicológicas y la medición estadística. La educación superior en México atravesaba por un momento difícil y la enseñanza de la psicología se proyectaba hacia el futuro con fuerza.

“Era un momento que exigía el alejamiento del dogmatismo teórico, la búsqueda permanente de apertura y un planteamiento constante de interrogantes. Concretamos una serie de esfuerzos por reivindicar la pluralidad y la diversidad interna de la disciplina psicológica. Ejemplo de esto es la importancia que dimos a una férrea participación académica y política en el campo de la enseñanza de la psicología dentro de la UNAM.

“Defendimos la pluralidad y la diversidad para que se tradujera en un nuevo proyecto de formación para los psicólogos en un escenario donde el entonces Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM estaba a punto de independizarse.

“Era para mí crítico como director del Colegio de Psicología en 1969 la defensa de esta pluralidad y la sensibilidad política para reconocer el papel que los psicólogos desempeñaban con relación a otros profesionales cercanos a ellos, y quienes participaban de modo activo en su formación, como fueron los filósofos, pedagogos, abogados, comunicólogos, médicos, psiquiatras y psicoanalistas.