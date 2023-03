Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Viernes 10 de marzo de 2023, p. 4

En el Día Internacional de la Mujer, la bailarina y coreógrafa Nina Heredia llevó al Centro Nacional de las Artes (Cenart) su experimento escénico urbano Mi espacio seguro, acción poética de mujeres, en el que a través del movimiento las intérpretes logran una paz interior y entran la armonía con su ser.

En la propuesta escénica una silla simboliza ese lugar donde cada participante hace una introspección personal, muestra su vulnerabilidad, al principio, y luego, con ayuda de sus compañeras se levanta y libera sus sentimientos, incluso grita cuando se incomoda.

La pieza transcurre con los movimientos y expresiones de las cinco mujeres. En una de las escenas bailan con ese objeto que les da seguridad. Su cuerpo ocupa la silla de diversas formas, pero al final se hermanan con la mirada y estrechan sus manos, reconociendo el poder que tienen juntas.

En entrevista, Nina Heredia explicó que este proyecto surgió durante la pandemia por el miedo y la incertidumbre, así que mediante la plataforma Zoom reunió a un grupo de mujeres, que de manera simbólica encontraron en una silla su espacio seguro.

“Empezamos a trabajar con este objeto, porque en realidad ese espacio está dentro de mí, es un lugar que siempre está en calma y puedo acceder a él cuando quiera.

“Al ver el resultado de esos ejercicios morí de amor y decidí que debíamos llevarlo a la calle; por eso lo llamo experimento escénico urbano.”

Incorporar el devenir

Al presentar su ejercicio escénico en otros lugares, como en la Facultad de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la creadora considera que es necesario agregar a su propuesta lo que acontece en el país.

“Era imposible no incluir lo que pasaba a nuestro alrededor, la búsqueda del espacio seguro en el sentido de qué cosas realizo y me hacen sentir tranquila y segura; es decir, qué escucho, con quién me relaciono; pero empezamos a notar que había una violencia de mí hacia mi ser. Cuando me miro al espejo, ¿me gusto? Creo que la violencia tiene origen en la familia y después está afuera.