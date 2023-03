A mí me da gusto la conciencia de las mujeres policías. Ellas a sí mismas se llaman feministas, que defienden sus derechos; se solidarizan con quien está marchando y, al mismo tiempo, cuando hay que hacer alguna contención, lo hacen cada día más capacitadas.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, destacó que la marcha del 8-M fue la más nutrida de los últimos años, donde 98 por ciento de las participantes fueron mujeres, la mayoría jóvenes, de escuelas de nivel preparatoria y superior, así como muchas mamás acompañadas por sus niños .

Se tuvieron además, dijo, integrantes de organizaciones con agendas nuevas que están en contra de la gordofobia o las de víctimas de feminicidio y búsqueda de justicia, que reflejan los grandes pendientes en desigualdad, falta de equidad y discriminación estructural contra las mujeres .

Consideró que “hoy día no se puede entender la paz de género en la calle, si no se entiende a la luz de los nuevos movimientos feministas que lo que hacen es reinventarla. Y lo hacen desde una acción que puede pretenderse que es violenta, pero no lo es.

“Cuando yo pinto construyo paz, cuando hago performance construyo paz, cuando grito ‘Ya basta’ construyo paz y la construyo en la calle, y para que esta pedagogía de construcción de la paz se lleve a cabo, es necesario poner en el centro el diálogo”, afirmó.

Mencionó que lo único que no se puede perder es la esperanza.