Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 9 de marzo de 2023, p. 7

“Pienso que la consigna de que ‘la Cuarta Transformación debe ser feminista o no será’ se quedó atrás, porque ya la Cuarta Transformación es feminista; eso ya se logró”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar la ceremonia para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Fue una la lucha de muchos años de mujeres y del movimiento democrático, y ahora lo que tenemos que tomar como objetivo es consolidar el cambio del país, consumar la transformación que hemos iniciado , destacó.

Ante las mujeres de la 4T congregadas en el patio de Honor de Palacio Nacional, convocó a que una vez afianzado el feminismo, ahora se debe seguir luchando por la igualdad, las libertades, la justicia social y la democracia, y para hacer valer la independencia y soberanía del país, lo que corresponde no sólo a las mujeres, sino también a los hombres, subrayó.

Ya logramos que sea una realidad el feminismo, ahora tenemos esas otras tareas por delante. Todos hemos contribuido, desde luego ustedes, a que las mujeres estén en la conducción de todo el proceso de transformación nacional , afirmó.

Asistieron al acto legisladoras del movimiento, entre quienes destacó la senadora y luchadora social Ifigenia Martínez, así como las siete gobernadoras emanadas de la 4T, entre ellas la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, e integrantes de su gabinete, como la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Estas dos últimas fueron merecedoras de la mayor cantidad de aplausos. Aun cuando se trató de una ceremonia para ellas, los tiempos políticos que corren apremiaron la presencia de los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, las otras dos corcholatas rumbo a 2024.

Invitación abierta