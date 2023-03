Carolina Gómez Mena, Jessica Xantomila y Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Jueves 9 de marzo de 2023, p. 6

Las calles de la Ciudad de México ayer se pintaron de morado, como no se veía desde hace tres años. Donde se posara la mirada se observaban miles de mujeres, niñas y adultas mayores que se apoderaron de Paseo de la Reforma, del Monumento a la Revolución y de la explanada del Zócalo para exigir un alto a las violencias machistas, celebrar que están vivas y hacer alarde de su rebeldía y resistencia.

Al ritmo de batucadas, cánticos, reguetón y melodías prehispánicas, y en medio del humo de bengalas moradas, los contingentes colmaron la avenida, y en varios puntos se formaron cuellos de botella debido a la gran cantidad de asistentes, pero eso no las ahuyentó.

Ni el calor, ni la contaminación ni la posibilidad de contagio de covid hicieron mella en el ánimo de las mujeres, quienes festivas gritaron: hay que abortar este sistema patriarcal ; abuela, estoy gritando lo que te hicieron callar y aplaudan, aplaudan, el pinche machismo se tiene que morir .

En el Día Internacional de la Mujer (8-M), los contingentes fluyeron desde diversos puntos: la Estela de Luz, la Diana Cazadora, El ángel de la Independencia, la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Monumento a la Revolución. Usaron sus cuerpos como lienzos para denunciar las agresiones de género y feminicidios, se vistieron de quinceañeras para dar voz a las que no cumplieron el sueño de tener su fiesta de 15 años y mostraron su piel semidesnuda para desafiar al sistema patriarcal que las cosifica y sexualiza.

Desde antes del mediodía, ellas empezaron a llegar a Paseo de la Reforma a elaborar carteles, pintar sus cuerpos de morado, maquillarse con tonos alusivos al 8-M, organizarse e incluso compartir experiencias de abuso, discriminación, acoso e impunidad.

Cuando empezó la caminata, surgía un contingente tras otro, parecía no tener fin, y en algunos puntos, como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, la esquina de El Caballito y toda la avenida Juárez y el entronque de 5 de Mayo con la plancha del Zócalo era prácticamente imposible avanzar. De acuerdo con cifras oficiales, fueron 90 mil los que se movilizaron este 8-M, sólo 10 mil menos que la marcha de marzo de 2020, justo unos días antes del confinamiento. No obstante, organizadoras estimaron una asistencia cercana a 200 mil.

Conforme avanzaban los contingentes, mujeres encapuchadas y vestidas de negro hicieron pintas y algunos destrozos en inmobiliario público, sucursales bancarias, tiendas de conveniencia y edificios públicos, ello pese a que en la ex Glorieta de Colón, a algunas de estas mujeres elementos policiacos les quitaron martillos, mazos, tubos y aerosoles, entre otros objetos.