Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 9 de marzo de 2023, p. 5

El desenlace del secuestro de cuatro ciudadanos estadunidenses en Tamaulipas no impactará la relación bilateral México-Estados Unidos, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ambos reconocen la importancia de evitar la violencia en los dos lados de la frontera para garantizar la paz. Destacó que hay acuerdos puntuales, como en el caso del fentanilo, donde ya existe un plan, sobre la base del reconocimiento del alto riesgo que implica su consumo en los jóvenes.

En su conferencia matutina asumió que nosotros tenemos que terminar la investigación para saber con precisión qué sucedió, informar aquí cuál fue la causa. Ya se está haciendo la investigación, para informar. Y no deja de haber politiquería aquí y allá, ya hemos hablado de eso, pero tenemos que trabajar juntos, respetando nuestras soberanías. Es que antes se metían al país y ellos decidían, por eso hasta me extraña, cómo es que no supieron lo de García Luna, si trabajaban juntos .