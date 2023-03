E

s una contradicción flagrante que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (el federal y los estatales) no sean aliados verdaderos (los discursos, los comunicados de prensa y el asistencialismo electoral sólo son eso) de las luchas de mujeres mexicanas contra la violencia que sufren sistemáticamente y contra la impunidad de que goza la mayoría de sus agresores.

El feminismo, como acción mundial en busca de reales transformaciones sistémicas, no es entendido ni atendido suficientemente en las diversas instancias gobernantes y representativas a título de Morena. Suelen adjudicársele condiciones amorfas, susceptibles de infiltraciones derechistas y difíciles de encuadrar en los marcos de referencia tradicionales que han guiado a cúpulas del obradorismo.

Difícil resulta para ese cuatroteísmo tratar de entenderse y avanzar con un movimiento social que en México tiene como característica específica la protesta en diversos grados, incluyendo el de la violencia contra inmuebles públicos. El sistema político mexicano no puede generar un entendimiento sensato con las movilizaciones feministas (mas que la producción de leyes que no se cumplen, la operación de organismos gubernamentales demagógicos, las cuotas de poder representativo y la palabrería), porque estructuralmente sigue montado dicho sistema en la protección del machismo, el influyentismo y la corrupción, de tal manera que la ola de violencia contra mujeres no puede ser procesada en términos de justicia, lo que provoca una irritación generalizada de la que ayer se dio cuenta en varias ciudades.

Hay también una contradicción en el movimiento feminista. Tan amplia y abierta es su convocatoria que no puede evitar que entren en juego factores partidistas (el panismo, históricamente contrario a las posturas más avanzadas de las mujeres, ha aprovechado para jalar agua a su molino electoral) y algunas vertientes del anarquismo, que terminan por dar la nota distractora de la violencia física contra monumentos públicos, instalaciones gubernamentales y locales comerciales.

La distancia política respecto a tales batallas sociales estuvo ayer representada materialmente por las explicables vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional (necesarias ante desbordamientos previstos) y por el uso de gases disuasivos en momentos en que alguna valla parecía estar en riesgo de ceder.