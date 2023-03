Se cumplen 107 años de la invasión de Francisco Villa a Columbus

oy se cumplen 107 años de la invasión del general Francisco Villa a Columbus, población fronteriza de Estados Unidos, entonces base de un campamento militar. Única incursión victoriosa al imperio estadunidense. Es memoria.

La gesta de Villa en Columbus no está suficientemente valorada en la historia nacional, cuando no condenada.

Las múltiples invasiones del ejército de Estados Unidos a países de América Latina, principalmente a México, son agravios imperialistas incrustados en la desmemoria histórica, no se registran en los libros de texto escolares. No se entiende lo que no se sabe, de por medio la intencionalidad mediática de generar olvido.

Por último, en nuestra Ciudad en la intersección de las calles División del Norte y Pacífico se encontraba una magnífica estatua ecuestre de Francisco Villa. Fue retirada, supuestamente, para darle mantenimiento. Esto ocurrió años atrás. Nunca la regresaron a su pedestal. Pido se reponga en su lugar la estatua de Villa. Tiene la palabra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

José María Martinelli

Industrias de crudo y litio deben estar a cargo del sector público, dice

En el párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución, desde su promulgación, quedó plenamente establecido que corresponde a la nación el dominio directo sobre minerales como el petróleo. El 18 de marzo no se conmemora la expropiación del carburante, sino de la industria petrolera extranjera; de sus bienes muebles e inmuebles. El petróleo no puede expropiarse ni el litio, porque han sido siempre de nuestra nación y lo son con más plenitud desde 1917. El artículo 27 se reformó en 1940 para prohibir concesiones petroleras; en 1960 nuevamente se adicionó para no sólo prohibir concesiones, sino también contratos con particulares y dejar insubsistentes los que hubiera en ese momento.

El petróleo es nuestro, el litio también: son las industrias petrolera y del litio las que deben estar directa y exclusivamente a cargo del sector público, por ser áreas estratégicas.

Enrique Rivera Siqueiros

Sobre la negación del SAT a devolver impuestos

La Jornada publicó sobre la labor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 5 de enero y el 6 de febrero, pero veo su reticencia a revisar y regresar impuestos; mi declaración normal del 25 de abril (2022) y folio 220930069330 tuvo devolución incompleta e hice una complementaria el 16 de mayo (folio 220070282721) sin respuesta del SAT: no considera una cirugía (facoemulsificación) de ojo derecho hecha a mi madre el 15 de julio de 2021 en el hospital Conde de Valenciana (Ciudad de México), pagada con tarjeta de débito y desconozco por qué omiten lo de la cirugía que costó 18 mil 215 pesos. El folio fiscal es E7357D8E-ED6F-4242-B01F-75C9E66AE2F3; voy a consultas de glaucoma y facturo la medicina del tratamiento y tampoco, pero un ente llamado Megamotors Nippon, con correo [email protected], ¿qué en nombre de quién fastidia? me acosa desde hace meses pidiendo mi constancia de situación fiscal, negada reiteradamente; esta actividad es a la que deben investigar y no a que se les haga sospechosa una cirugía de catarata, cuento con toda la documentación.