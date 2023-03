Afp, Sputnik, Europa Press y The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 9 de marzo de 2023, p. 25

Kiev. El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, aseguró ayer que sus tropas tomaron toda la parte oriental de la ciudad de Bakhmut, donde fue abatido el comandante del batallón más joven del ejército ucranio, Dmytro Kotsyubaylo, líder de un grupo al que Moscú ha acusado de tener vínculos neonazis y fascistas.

Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), confirmó que el este de Bakhmut está bajo control ruso.

Pese al enorme apoyo militar de Estados Unidos y sus aliados, los rusos parecen controlar el acceso a la ciudad por el norte, el sur y el este, lo que deja a los ucranios una sola vía de salida por el oeste. Por ello, desde hace semanas se especula sobre una retirada táctica de las tropas ucranias.

Las unidades de Wagner tomaron la parte oriental de Bakhmut, todo lo que está al este del río Bakhmutka , afirmó Prigozhin, en una grabación divulgada por su servicio de prensa.

El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, negó cualquier intención de ceder terreno e incluso ordenó el envío de refuerzos el martes. En declaraciones a la cadena de noticias CNN, el mandatario explicó que tras la caída de Bakhmut, los rusos podrían ir más lejos: a Kramatorsk, a Sloviansk..., el camino estaría libre para ellos hacia otras ciudades de Ucrania .

La ciudad podría caer en los próximos días: OTAN