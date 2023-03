Margarito participó en la fiesta con su creación, El Pecador, y afirmó: Lo hice con mis ahorros. Costó como 10 mil pesos, pero no importa, porque hoy me sumo otra vez al festejo de San Juan de Dios . Antes de prender fuego a El Pecador, el joven se vistió con pantalón de mezclilla y sudadera con capucha para bailar y saltar alrededor del astado, desafiando el fuego de los buscapiés. Nunca me he quemado , presumió.

Decenas de pobladores y visitantes se arremolinaron alrededor de los toros, que avanzaron por calles y avenidas acompañados por música de banda, flanqueados por decenas puestos de micheladas y otras bebidas alcohólicas, antojitos, recuerdos y dulces, hasta llegar a los predios de Xhahuento, donde se efectúa la celebración.

A la par de los festejos patronales y desde el pasado 3 de marzo, también se realiza la Feria Internacional de la Pirotecnia, en la cual artesanos nacionales y de otros países exhiben su experiencia en la elaboración de artificios como castillos, piromusicales y globos de cantolla.