Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 9 de marzo de 2023, p. 21

México no atraviesa una catástrofe económica o social bajo la actual administración; al contrario, es un país que ha salido bien librado y fuerte tras la crisis inflacionaria y la de salud que se vivió hace tres años, afirmó Jorge Arce, director general y presidente del consejo de HSBC México.

El banquero aplaudió la prudencia macroeconómica que ha mantenido el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, además de un excelente manejo de la política monetaria por parte del Banco de México (BdeM) para contener los elevados niveles de inflación, que, aclaró, es un fenómeno importado .

Planteó que el fenómeno de la relocalización de empresas, conocido como nearshoring, es toda una realidad, pero el tema que preocupa a los inversionistas es la inseguridad, un tema que se tiene que combatir, pues se lo debemos al pueblo mexicano .

En entrevista, con motivo de la 86 Convención Bancaria, que se realizará el 16 y 17 de marzo en Mérida, Yucatán, Arce indicó que algo que le hace falta al país para un mayor desarrollo es invertir más, tanto del lado público como del privado.

Indicó que, si bien, los bancos generaron en 2022 ganancias históricas, los recursos obtenidos son invertidos para que los clientes tengan mejores servicios financieros.

–¿Qué balance se puede hacer de la gestión del gobierno si se toma en cuenta que atravesó una crisis sanitaria y una de inflación?

–Hay cosas muy buenas y cosas que se pudieron haber hecho mejor, sin embargo, salimos de la crisis, como país, muy fuertes, y varias cosas influyeron. La primera es que nunca se cerró el país Lo segundo es que nos vacunaron a todos y nos ayudó mucho eso.

“La tercera, las finanzas públicas, una prudencia que tenemos que aplaudir; cómo se han manejado en México las finanzas públicas es algo único a nivel mundial. El Banco de México también ha sido muy prudente igual que la política fiscal y eso hace que México esté estable.

“Si nos afecta la inflación, sin duda, pero mucho de ese problema es importado, porque nuestra parte fiscal y la monetaria se manejaron bien Entonces, en un balance sí podemos decir que México sale de esta crisis bien fuerte, especialmente comparado contra el resto de países similares.

“Tenemos reformas muy importantes y no nos hemos dado cuenta del valor que tienen. La de pensiones, que hizo este gobierno en conjunto con todo el grupo patronal de México y las empresas, va a cambiar a este país por los próximos 25 o 30 años. Además, tenemos todo el tren de nearshoring. Hay muchas cosas a favor. ¿Hay cosas que se pueden hacer mejor? Sin duda.”

–¿Cómo cuáles?

–Quitar ambigüedades en la regulación del sistema eléctrico, necesitamos electricidad barata, limpia y un marco legal en que la gente se sienta cómoda de invertir, junto con la CFE, es decir, que se quite la ambigüedad y eso es muy importante y la próxima administración ya aprendió de lo que pasó, ya sabe lo que tenemos que hacer.

–En los medios de comunicación parece que el país es una catástrofe, pero el discurso público y privado es completamente diferente, ¿que ven ustedes?

–Este país no es una catástrofe, este país va muy bien en muchas cosas, tenemos remesas ayudando el consumo, el turismo, el hecho de no cerrar el país, tenemos una mano de obra joven productiva, hemos creado un andamiaje en los últimos 30 años, tratados de libre comercio, cortes especializadas y un sector empresarial acostumbrado a competir con el mundo, así como un sector internacional que está acostumbrado a venir a invertir en México.

“Como mexicanos aveces tomamos a pecho muchas cosas, no quiero hablar de política, que no me corresponde, pero la parte económica está funcionando y está funcionando bien, ¿puede funcionar mejor? Sin duda.