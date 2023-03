¿Exige EU un diálogo de América Latina y el Caribe con los cuchillos del rey? Es totalmente irracional usar militares para iniciar la conversación, no con naciones soberanas, sino con los que el Pentágono considera son meros depósitos de materia prima para ser utilizados por una potencia en permanente movilización bélica industrial.

Después de la Segunda Guerra Mundial y la guerra fría y el uso del anticomu-nismo como táctica para proyectar poder policial-militar y económico, EU utiliza una vasta campaña anticrimen y antinarcóticos , con fines semejantes, un programa de especial intensidad en el México y la Colombia de principios del siglo XXI.

En otra oportunidad me referí al concepto de dependencia estratégica. La correspondencia entre la política exterior nazi en Europa central y en la URSS, y la estadunidense en América Latina, el Caribe y Oriente Medio y crecientemente en África, se percibe así si se tienen en cuenta los rasgos que han caracterizado esas diplomacias, así como el papel preponderante que desempeña la dependencia estratégica en ambos casos. El vínculo entre Zersetzung y dependencia estratégica es crucial: Wa­shington desarrolló un esquema de guerra política semejante al de desintegración forzada del nacionalsocialismo. El término fue utilizado primero por los nazis para describir sus operaciones altamente exitosas de desmoralización en el extranjero, combinadas con otras técnicas de guerra política, incluyendo todo tipo de persuasión, desde la propaganda hasta la violencia más brutal (ver Dependencia Estratégica: una aproximación histórico-conceptual , en Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, enero 2009).

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue bastante contundente, respondió: no, señora comandanta, no son sus recursos naturales; es la riqueza de los pueblos latinoamericanos. No necesitamos ser tutelados. No toleraremos ninguna amenaza a nuestra soberanía, ni que la historia de saqueos imperialistas se repita (www.ambito.com.uy, 25/1/23).

