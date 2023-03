Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 9 de marzo de 2023, p. 4

La escultora chiapaneca Martha Alejandro (Rayón, 1988) encontró en el barro la manera de expresar su raíz zoque a falta de no hablar su lengua. Este material moldeable la hace sentir parte de su cultura, le da identidad, le sirve para transmitir las historias que de pequeña le contaban su abuela y su madre, y que no se pierdan.

Codirectora/coordinadora de la Galería MUY, en San Cristóbal de las Casas, Alejandro relata que su abuelo cortó con nuestra lengua porque decía que por hablar en zoque, y no en español, nos iban a discriminar en la escuela. Ninguno de sus nietos habla zoque, aunque mis padres sí .

Alejandro se graduó en gestión y desarrollo turístico en la Universidad Tecnológica de la Selva en Rayón. En 2016 llegó a San Cristóbal de las Casas y colaboró con la Galería MUY, cuyo director emérito es el antropólogo John Burstein. Andaba un poco perdida porque al no hablar mi lengua no me sentía parte de mi cultura zoque . Aunque mediante conversaciones con los compañeros de la galería me di cuenta de que hay muchas narrativas que nuestros padres nos contaban. No obstante, por el deseo de estudiar, de salir, pues las hemos perdido .

En ese entonces la Galería MUY abrió un taller de barro. Una de las artistas más constantes en el taller fue Maruch Méndez, luego se sumó P. T’ul Gómez. Al practicar el barro, Alejandro se cuestionó acerca de la posibilidad de representar las historias de sus padres en la medida que no las podía escribir. La cerámica resultó ideal.

Reflexión sobre los objetos olvidados

Luego, en 2021, Burstein le planteó la necesidad de abrir un espacio en la galería que fuera propiamente de las mujeres, a la vez que la invitó a curar una exposición de mujeres. Alejandro habló con Maruch Méndez, Säsäknichim Martínez y Cecilia Gómez, y les planteó, por un lado, explorar las creencias o historias de los padres, y, por el otro, reflexionar acerca de los objetos en sus comunidades quedados en el olvido con la llegada de la tecnología y la información externa.