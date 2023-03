Al participar en la inauguración de la Casa de la Mujer Contrerense, en el pueblo de San Bernabé Ocotepec, señaló que aquí tenemos el más alto índice de violencia familiar y no paramos día y noche para que esto se vaya hacia atrás .

Recordó que de acuerdo con un estudio de la Facultad de Psicología de la UNAM, Magdalena Contreras y Cuajimalpa son las demarcaciones en donde es más frecuente la violencia familiar , al detallar que además de la condición semirrural existen pocas oportunidades de empleo.

Por su parte, el alcalde Luis Gerardo Quijano comentó que la Casa de la Mujer Contrerense tuvo una inversión de más de 14 millones de pesos, donde las mujeres tendrán acompañamiento jurídico, consultas médicas, sicológicas y talleres todo el año.

Aseveró que no se considera la apertura de otro inmueble similar, por lo que se buscará que opere con personal especializado, ya que la violencia familiar no necesariamente está enfocada contra la mujer, sino entre los integrantes de la familia por disputas de propiedades o, por ejemplo, que no cooperaron para el pago de algún servicio como el agua.