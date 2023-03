Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de marzo de 2023, p. 13

Cuando ves mujeres con mascadas, gorras o pelucas, no tienes que preguntarles nada. Tienen cáncer, y por sus rostros tristes y marchitos es evidente que no la pasan bien. Se te va la alegría, no tienes interés por nada. Yo dejé de maquillarme, ¿ya para qué? , comentó Caritina, de 64 años, quien desde noviembre pasado lucha contra el tumor que tiene en el seno.

Lleva dos sesiones de quimioterapia y le faltan seis. Ya se le cayó el pelo, y sus cejas y pestañas están por irse. Así llegó ayer al Centro de Apoyo para la Atención Integral del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), donde participó con otras 14 pacientes en un curso de maquillaje.

Además del tratamiento médico y el seguimiento a sus condiciones de salud general, las autoridades del Incan colaboran con organizaciones civiles y el sector privado para acompañar a las mujeres en otros ámbitos, a fin de motivarlas para que el cáncer no se convierta en el obstáculo para que ellas se sientan bien, atractivas, seguras y felices.

La Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec) patrocinó esta actividad con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Aunque esta vez coincidió, esta labor de responsabilidad social se lleva a cabo desde hace 10 años en México. En ese tiempo han participado más de 3 mil mujeres, explicó Giselle Segovia, directora del programa Luzca Bien… Siéntase Mejor.