Mi papá, que en paz descanse, me enseñó que no porque seamos mujeres no lo podemos hacer. Si uno quiere y le echa ganas se aprende. Era jovencita, y al principio fue muy difícil porque ya tenía una niña, que pronto cumplirá 23 años. Siempre tuve claro que mis hijos no iban a padecer lo que yo padecí, por eso le echo ganas.

Cuenta a La Jornada que siempre trabaja con gente conocida, y eso también contribuye a su seguridad, a que la respeten y a que no haya discriminación en cuanto a su sueldo.

Estoy aquí porque conozco al encargado de la obra y me da trabajo. No hay diferencias en lo que ganamos y yo me doy mi lugar. Hay un respeto de ellos hacia mí y yo hacia ellos. Desde que estoy trabajando me dirijo a la persona indicada, que me asigna mis tareas, y le dice a mis compañeros que me ayuden para que no cargue tan pesado.

María está consciente de que ahora las mujeres pueden realizar cualquier tipo de tareas y en la víspera del 8M dice que como mujeres tenemos el mismo valor que los hombres, y hay más oportunidades para nosotras en todos lados, incluso en lo que yo hago, aunque todavía somos pocas .