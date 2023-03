Jessica Xantomila y Carolina Gómez Mena

Sin importar a qué te dediques y dónde estés, en México la vida e integridad de las mujeres penden de un hilo . A esa conclusión llegó la antropóloga forense Roxana Enríquez Farías luego de participar en la investigación e identificación de los restos de más de una veintena de mujeres en el arroyo El Navajo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2012.

Lo que vio en ese lugar le mostró que por mucho que intentes protegerte, tener una profesión, estar en un lugar seguro, pareciera que no es suficiente y que cualquiera puede ser víctima de desaparición y feminicidio. Lo único que reconforta es que pese a la magnitud del daño, con lo que hacemos finalmente recuperamos a una persona que estaban esperando en casa .

En 15 años de dedicarse a la antropología forense, en la que mayoritariamente son mujeres, destaca el trabajo cercano que tiene con las madres buscadoras que dejan todo por ir detrás de las pistas que les lleven a encontrar a sus hijas e hijos, es lo que la impulsa a no darse por vencida. Pienso en ellas, que no se rinden, entonces nosotros no tenemos por qué hacerlo .