▲ Desde hace 25 años María Tamara Santos Reyes trabaja en construcciones porque su padre le enseñó el oficio: Él me dijo que no por ser mujeres es una labor que no podamos hacer . Asegura que en las obras no ha tenido problemas de discriminación, violencia o de paga porque siempre la emplean personas conocidas; sin embargo, tiene claro que el Día de la Mujer no es para celebrar, sino para exigir que cese la violencia de género. Foto Luis Castillo