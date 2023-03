L

as guerras contra el narcotráfico han sido instrumentos de control del aparato de poder estadunidense sobre determinados países: el comercio internacional de las drogas será inacabable mientras haya un rico país consumidor central (el propio Estados Unidos) al que se pelearán por abastecer los productores o introductores foráneos (Colombia y México, dos ejemplos emblemáticos).

Las economías imperial y de las naciones subalternas se sustentan de manera vigorosa, pero no reconocida, en ingentes cantidades de dinero lavado. En materia política también son instrumento de control imperial los avales, apoyos y planes conjuntos o, por el contrario, la descalificación, la desestabilización y el golpeteo a veces políticamente terminal para algunas figuras gobernantes que sean distantes a los intereses de Washington.

En tal contexto puede leerse la evolución narrativa de poderes estadunidenses (mediáticos, empresariales, legislativos y presidenciales) que, en especial a partir de los deplorables sucesos de Matamoros, Tamaulipas, pretenden arrogarse el derecho de intervenir de manera abierta y directa contra cárteles mexicanos en territorio mexicano, incluso mediante las fuerzas armadas del país históricamente invasor y depredador, arguyendo lo que, en estricto sentido, tanto México como Estados Unidos podrían postular mutuamente, pues en esa relación necesariamente simétrica, de espejo, en la operación comercial trasnacional de los estupefacientes, tan peligroso podría ser México para la seguridad nacional de Estados Unidos como esta nación lo ha sido para aquella, y no sólo de ahora o de este siglo, y no sólo en cuestión de drogas, sino de tráfico de armas, y no sólo en cuestión de narcóticos, sino de robo de territorios.