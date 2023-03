Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de marzo de 2023, p. 21

La pandemia de covid-19 obligó a las mujeres en México a dar un paso atrás en sus esfuerzos por aumentar la igualdad de género en el mercado laboral y en la alta dirección en las empresas, afirmaron especialistas.

Y es que la falta de capacitación y preparación de las mujeres de entre 15 y 24 años, aunado a la escasez de talento y avances margina-les de su participación en puestos de alta dirección, retrasa la me-ta de alcanzar la paridad de género, la cual, hasta antes de la pandemia, se estimaba lograrla en 2057.

Según Yvette Mucharraz y Cano, directora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección en el Ipade Business School, 26.3 por ciento de las mujeres de entre 15 a 24 años, con todo el potencial que tienen, no estudian, no trabajan y no se capacitan. Aunado a lo anterior, 70 por ciento de las vacantes que hay en México no se pueden cubrir porque no hay el talento con las capacidades para cubrir, pues carecen de las competencias.

Si proyectamos que esta tendencia se mantenga e, incluso se acelere; si en 10 años se sigue teniendo este volumen de mujeres que no se están capacitando, se tiene un problema serio, además del rezago que implicó el nivel educativo durante el periodo de la pandemia, pues México fue el país, dentro de los miembros de la OCDE, donde más días se mantuvieron cerradas sus escuelas , sentencia Mucharraz.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe) de enero estima que 10.4 millones de mujeres trabajan en el sector formal; mientras 13.1 millones se emplean en la informalidad. Esto es, si no están capacitadas y preparadas, probablemente acabarán en el sector informal , consideró la especialista de la escuela de negocios. Las mujeres son las que más pierden terreno en el primer peldaño de la escalera hacia la gerencia. Por cada 100 hombres que ascienden a puestos de nivel básico a gerenciales, sólo 87 mujeres son promovidas.

En el contexto de la Conmemoración del Día de la Mujer, en México no se alcanzan las cifras de paridad deseadas y el avance ha sido muy marginal.

En 2021, de la plantilla laboral en las organizaciones, 36 por ciento representaba la participación femenina, pero luego se estrechó en las direcciones relevantes, como marca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).