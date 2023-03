Basilio Morales llamó a no caer en un exceso de confianza , dado que esta apreciación del peso se explica más por factores externos, así que puede no ser tan duradera. Explicó que entre los beneficios del actual valor se encuentra una eventual baja en la inflación por el abaratamiento de las importaciones y un menor costo de la deuda externa tanto de empresas como del sector público.

En conferencia detallaron que la época del superpeso , como se ha llamado a la moneda mexicana por apreciarse frente al dólar pese a las alzas en la tasa de interés de la Fed, viene desde diciembre de 2021 y se aceleró en los últimos 3 meses, cuando recuperó 6 por ciento de su valor. Márquez Estrada detalló que entre los factores de la revaluación del peso se encuentran la estabilidad macroeconómica. A diferencia de estados que adquirieron créditos en medio de la pandemia y ahora enfrentan falta de crecimiento con más obligaciones financieras, en México no tenemos esa doble crisis .

Los efectos de la apreciación del peso frente al dólar no son maniqueos; el que la moneda mexicana esté fuerte ayuda a reducir la carga de la deuda externa y, eventualmente, a bajar la inflación por el lado de los bienes de importación que se consumen en el país; sin embargo, al mismo tiempo pega a las exportaciones, la principal fuente de divisas hacia el país, y amplía el riesgo de que posiciones especulativas apuesten por ella sólo en la coyuntura, explicaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Persiste la otra cara de la moneda. Entre los efectos negativos , se encuentran la devaluación de las exportaciones automotrices y agroalimentarias que tienen su mercado en dólares; también tiene un efecto en los destinos turísticos más atractivos para visitantes extranjeros; afecta a las familias que reciben remesas, al poder comprar menos con la misma cantidad de dinero, y ya se ha observado que las posiciones especulativas han apostando por el peso, pero esto no necesariamente se traduce en capital a largo plazo en el país, explicó la investigadora.

Márquez Estrada consideró que la afectación al sector manufacturero no es generalizada, dado que en la mayoría de estas industrias 80 por ciento del valor que exportan viene de importaciones; así que el diferencial por tipo de cambio es muy pequeño, porque no se agrega tanto valor en el país . Sin embargo, en el automotor sí habría una mayor afectación, dado que éste sí se provee de pequeñas y medianas empresas mexicanas.

Basilio Morales destacó que el tiempo del superpeso no será duradero, a menos que se fortalezcan la economía y el mercado interno , además del papel del Estado en una política fiscal activa, que use el gasto público para incentivar la demanda agregada. Recordó que tanto en las últimas tres décadas, como en este periodo de apreciación de la moneda mexicana, ha sido más de lo mismo: contracciones del gasto público, política que actúa vía tasa de interés y contiene los precios, pero en lo interno no se ha construido nada sólido .