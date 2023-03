Nosotros mencionábamos con mucha atención cómo es que la liga mexicana cuenta con futbolistas que valen 8 o 10 millones de dólares en el mercado interno y no tienen salida al exterior. En cualquier país del mundo que es exportador, un elemento con ese valor dentro sin duda lo tiene hacia afuera. Por eso hay que entender el porqué Diego Lainez volvió con 22 años y Santiago Muñoz con 20. Pocas veces se encienden las alarmas en esos casos , apuntó.

México tiene muchos componentes alrededor del futbol y hay que ver si éstos comparten esa sensación de alarma, incluso el deseo de que esto mejore , declaró en un capítulo del podcast Olfato de Gol. En este país hay mucha gente con gran incidencia. Nosotros entendimos enseguida cómo se iba a desarrollar este camino, aun en los mejores momentos. Intuíamos que no iba a variar respecto a cosas del pasado e incluso estando fuera lo seguimos observando .

En el futbol mexicano, el camino de la polémica empieza y termina con el entrenador nacional, a pesar de que existan señales de alarma por los componentes que rodean a la industria, entre ellos gente con mucha injerencia e intereses en las decisiones más importantes, aseguró Gerardo Martino, ex seleccionador y ahora crítico punzante de la actualidad que enfrentan sus antiguos directivos.

En palabras de Martino, lo que han logrado Álvarez y Montes marca una diferencia notable respecto al resto, especialmente porque son jugadores formados, sólidos y con la capacidad de sostenerse en Europa. Para rematar ese punto, recordó la problemática del número de extranjeros en los equipos y la falta de oportunidades que enfrentan los elementos nacionales.

Cuantas más posibilidades tengan los jóvenes, mejor alimentada estará la selección. Y entre más categoría muestren los extranjeros contratados, mejorarán los futbolistas nacionales. Cuando estuvimos ahí, hicimos un diagnóstico y lo mencionamos. Todo queda en las autoridades, clubes y quienes conducen el futbol , agregó.

Por último, el Tata justificó su balance al frente del Tri en el desconocimiento que tenía de la Liga Mx.