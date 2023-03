Sin embargo, es muy difícil trabajar en la cultura porque pasan muchos años antes de que reconozcan lo que estás haciendo, como mujer e indígena todavía más . Por eso, en los últimos se ha dedicado a buscar espacios en los teatros, aunque reconoce que no ha sido nada fácil. “Todos los días luchamos, nos preparamos…, pero algunos preguntan: ‘¿Cuánto es lo menos?’. Ha sido un proceso muy lento. También hay gente que dice que el costo es muy alto”.

Yo siempre voy a cantar en mi lengua materna porque ahí es donde vibra María Reyna , afirma la soprano mixe en entrevista. Lo que más me ha pasado en los últimos años es que no reconocen el trabajo que estamos haciendo. Las instituciones, sobre todo, de repente no te valoran lo mismo que otros artistas que están en el lado comercial. Y ha sido un proceso muy largo, lo único que te puedo decir es que nunca me he rajado .

Cuando baja del escenario, aprecia que le digan que fue muy bonito , gracias por hacerme vibrar o me hiciste valorar la lengua , aunque no hayan entendido lo que cantó.

Sé que a muchas personas sus padres les dijeron que no hablaran en su idioma porque no les iban a dar espacios, que tenían que aprender español. Cuando tenía 15 años y ya estaba en la ciudad siempre hablé mi lengua materna, siempre lo hice y nunca me sentí avergonzada de usar mis trajes; al contrario, hoy ofrezco mis conciertos con mis trajes tradicionales, que también mezclo con elementos artesanales de mi comunidad o de alguna región de la República.

Para la gira de conciertos Welcome to Little México, que está a punto de hacer en Nueva York, Stamford y Washington, María Reyna posa con un rebozo en el cartel promocional, que acompaña con la frase La música me escogió a mí .

Tääk’unk (madrecita, en mixe) es la canción que la dio a conocer hace más de 10 años, sobre todo en las redes sociales. Mis paisanos me preguntaban cuál era el estilo en qué estaba cantando , debido a que les extrañaba el tono tan agudo que escuchaban.

Hoy agradezco a mi comunidad porque hablamos la lengua natural de mi pueblo. En otras comunidades reconocen el trabajo que estoy haciendo. Cuando canto en otra lengua que no es la mía, hago el 99 por ciento del esfuerzo para que los hablantes de esa lengua me entiendan. Lo interpreto como si fuera mi idioma, pero trato de ser responsable y pronunciarla como me la enseñaron.

De niña en Tlahui –como le dice de cariño– creció oyendo la banda filarmónica. “Los niños, desde que están en el rebozo de su mamá, ya sienten la música. Está la calenda y los nenes bailan. Yo siento que lo llevo en la sangre. A mí me dieron la voz. De chiquita, desde que tengo memoria, sabía que quería ser cantante. No hay para dónde irse si ya lo tienes.