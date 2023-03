E

l mundo vive un tránsito hacia ninguna parte sin guía ni terminal de llegada. EU sigue siendo la fuerza de mayor peso, pero hoy está impedido de decidir el rumbo. Nadie tiene esa capacidad. EU no sabe hacia dónde va, ni está en posibilidad de crear un futuro que supere su condición decadente; sólo continuará en su puja por ser el mandón in sæcula sæculorum. Aludo a sus fuerzas políticas dominantes.

EU puede alzar la voz y amenazar, puede romper con sus botas (casi) todo lo que no le gusta, pero su verdadero poder del siglo XX ha caducado. EU fue la fuerza que moldeó el pasado siglo, pero fue demasiado: quedó exánime para todo tiempo futuro. Siempre es posible un cataclismo porque éste, el más fuerte, dé manotazos a diestra y siniestra y uno de ellos atine en el botón que desate el Armagedón. Sería el último gesto de su actual flaqueza, porque sucumbiría junto con los demás. Si eso no ocurre, continuaremos viviendo en el desasosiego: una incertidumbre mayor que nunca, que no prefigura futuro alguno. Pero ello mismo otorga un margen de libertad que no habíamos conocido desde tiempos inmemoriales. Sin proyecto hegemónico de gobierno del mañana, el futuro es de todos.

Es el momento de América Latina. Quizá de todo el sur global. Es el momento del arrojo, de la invención, de la experimentación social y económica, del pragmatismo: con los ojos abiertos para descubrir asideros cada vez más claros hacia el futuro, siempre sin perder de vista que el capitalismo cumplió hace mucho, con creces, su rol histórico y, ahora, en su decrepitud, no hace sino aportar daños espeluznantes al planeta y a la inmensa mayor parte de los humanos. Los seres racionales deben sepultarlo con una salva de dicterios sin medida ni clemencia. El pasado siglo la izquierda socialista supo que debía enterrar las certezas que la acompañaron durante ese lapso. Las derechas creyeron que habían ganado la batalla definitiva. Ignoraban que también habían perdido sus propias certezas: ahora tenían un capitalismo que sólo producía desigualdad, y creyeron que no importaba. La falta de futuro para el capitalismo, esa oscuridad, es nuestra nueva libertad, es hora de la creación para todos.

Nadie tiene recetas para este momento de la vida humana. Por esa razón inapelable los pueblos como nunca pueden tomar el presente en sus manos, buscar a sus compañeros de infortunio y de futuro y marchar juntos resueltamente hacia la neblina de su destino: a inventar el presente de cada día, y a descubrir cómo debe tejerse el porvenir. La incertidumbre es hoy la madre de todas las posibilidades. La inercia en la inactividad, es decir, sin cambios y más cambios, sólo nos mantendrá en el capitalismo exánime y su irremediable pudrimiento.