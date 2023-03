Hoy no podemos encontrar ni rastro del ideario de su fundador, Carlos Fonseca Amador, mucho menos de su inspirador, César Augusto Sandino. Vergüenza produce el quehacer de un régimen que persigue, arresta, encarcela, destierra y declara apátridas a quienes se han atrevido a levantar la voz. Son muchos. Unos han muerto en la cárcel, otros han sufrido la ira de la dupla Ortega-Murillo. Algunos nombres me vienen a la cabeza. Los hermanos Ernesto y Fernando Cardenal, Hugo Tinoco, Luis Carrión, Mónica Baltodano, Sergio Ramírez, Moisés Hassan, Dora María Téllez, Gioconda Belli, Carlos Mejía Godoy, Hugo Torres Jiménez, Óscar René Vargas, ellos son historia viva de Nicaragua. Pero no olvidemos a quienes generosamente han entregado su vida en las manifestaciones de 2018 y en las luchas que les han precedido. Seguramente, y sí, habrá diferencias, pertenecen a distintas tradiciones políticas. Algunos son sandinistas, otros progresistas, socialdemócratas, marxistas, y hay quienes se reivindican de la tradición liberal. Pero les une un objetivo, luchar contra la tiranía.

El régimen Ortega-Murillo les persigue, tiene miedo. Se agazapa, lanza sus diatribas. Pero, no nos engañemos, en Nicaragua no se trata de una lucha antimperialista, tampoco de la defensa de un proyecto democrático, nacional y popular. Sólo es un intento desesperado de perpetuarse en el poder. No es un gobierno de izquierda. Justificar sus felonías, deja en mal lugar a la izquierda, de la cual me reivindico. Existe una línea roja que no se debe cruzar. Mantener los compromisos éticos, los valores de un proyecto transformador, y socialista. Pero debemos ser conscientes, también hay límites para ejercitar la oposición, de derecha o de izquierda. La oposición nicaragüense en tiempos del gobierno sandinista (1979-90) no fue democrática. Su único objetivo era destruir el proceso revolucionario. Ganar las elecciones era parte del plan estratégico. Tuvieron éxito. El proyecto fue destruido y enterrado.

Hoy en Nicaragua, hablamos de luchas por la dignidad. Y ahí se entrecruzan la defensa de una patria soberana, del derecho de autodeterminación, de justicia social y participación democrática. Y para dejarlo claro. No hay contradicción en apoyar las luchas contra el régimen de Ortega y Murillo, y defender la revolución cubana sometida a 60 años de bloqueo inhumano. Seguiré apoyando a Cuba, y al gobierno legítimo del presidente Miguel Díaz-Canel. Pero igualmente levanto la voz por la República Bolivariana de Venezuela, cuya oposición llama directamente al magnicidio. No nos confundamos. Lo que se vive en Nicaragua es la manifestación descarnada de una distopía. Denunciarlo es cuestión de dignidad. Cualquier otra comparación debe considerarse una posición maniquea de parte interesada.