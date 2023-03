Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 7 de marzo de 2023, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejará a su sucesor un listado de reformas pendientes , como la renovación del Poder Judicial (PJ) y la desaparición de organismos autónomos.

En su conferencia de ayer, el apuntó: Voy a dejar una lista de las reformas pendientes, pues ya no me va a tocar a mí, porque ya no tengo tiempo, debo dedicarme de cuerpo y alma a concluir las obras, a consolidar los programas de Bienestar, a dejar bien sentadas las bases para la transformación del país .

El PJ actualmente es un bastión del conservadurismo corrupto, por eso lo defiende (Enrique) Krauze y (el ministro en retiro José Ramón) Cossío y todos ellos, pero requiere una reforma . Refirió que cuando Cossío fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “callaba cuando estaba el narco-Estado y ahora es el paladín del derecho y de la justicia”.

Consideró que la adecuación al marco jurídico de este poder debe hacerse de abajo hacia arriba , e ir renovando los cargos con gente íntegra, con principios, honestos, incorruptibles, que no dejen de tener como referente al pueblo, que no estén pesando nada más en el dinero y los potentados, que piensen en el pueblo y la justicia .

Sobre el exhorto que la presidenta de la Corte, Norma Piña, hizo a los jueces del país para ser guardianes de la Constitución y respetarla , López Obrador afirmó que la ministra está en absoluta libertad de hacer esa recomendación, pero el respeto a la Carta Magna debe ser auténtico, no al estilo porfirista que se respetaba en la forma y se violaba en el fondo .