La directriz constitucional no pue-de ser más clara, pero sus guardianes no sólo cobran mucho más que el Presidente de la República (más de 286 mil pesos al mes y la catarata de prestaciones que reciben), sino que auxilian a otros servidores públicos a que hagan lo propio, es decir, transgredir la Carta Magna.

Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ha deta-llado: los recursos legales que presenta anualmente el INE para mantener sus percepciones fuera de la ley es un juego, pero es un chiste, porque es de carcajada: la SCJN lo ha permitido, no se ha pronunciado de fondo en esta situación, y no lo ha hecho, porque también ellos perciben más que el Presidente. Cuando se aprobó la reforma en torno a las percepciones de los funcionarios del Estado mexicano, se hizo una excepción para que en el caso de los ministros de la SCJN que ya estaban en el cargo siguieran percibiendo sus salarios, pero con los que se fueran incorporando ya no sería así, pero han abusado; ya de esos nada más hay uno, los demás están fuera de este término y siguen ganando; ellos deciden lo que ganan, no es correcto, por más poder que tenga decida cuánto va a ganar .

No es correcto, dice Pablo Gómez. En realidad, es ofensivo contra la República. No es un asunto de grillas, no importa tanto lo que se están embolsando, sino que esa arrogancia de autoasignación del sueldo es un golpe brutal al sistema democrático republicano . Y en el INE hay al menos 400 funcionarios que ganan más que el Presidente de la República .

Pero no sólo ahí, pues la SCJN se presta a esa sucia jugarreta para que la burocracia dora-da siga cobrando altísimos sueldos (con sus jugosas prestaciones) en cuando menos el Banco de México, INE, Consejo de la Judicatura Federal, Cofece, el IFT, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TEPJF, Inai, Inegi y hasta el fiscal general de la República, y muchos de ellos mantienen intocados sus ingresos gracias a los amparos que el Poder Judicial de la Federación les concedió.

Las rebanadas del pastel

Entonces, si los guardianes de la Constitución son así de responsables , prudentes y dignos , pues no, gracias.

