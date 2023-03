A su vez, Alejandro Moreno, dirigente nacional priísta, consideró que MC no pudo con el reto de enfrentarse al poder, prefiere el lado incorrecto de la historia y dar la espalda a la exigencia ciudadana de una oposición unida. A Movimiento Ciudadano no le importa el futuro de las familias de Coahuila y del estado de México , expuso en su cuenta de Twitter. Sostuvo que México no necesita tibiezas como las de MC.

Recordó que el PRIAN atribuye sus derrotas a MC, y Morena lo acusa de ser comparsa de los primeros. En esta elección no tendrán ningún pretexto para seguirnos culpando , dijeron el dirigente emecista Dante Delgado y el ex aspirante a gobernar al estado de México, Juan Zepeda.

Del mismo modo, Moreno llamó a los militantes de MC a sumarse a la coalición Va por México, que el PRI formó con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Hamlet García, diputado federal morenista, afirmó en Twitter que MC dejó las contiendas estatales porque obtendría 3 por ciento de la votación, y recibirá más de 100 millones de pesos de financiamiento en el estado de México. No basta con devolver los 32 millones para obtención del voto. Si no van a competir, que regresen los 100 millones .

En este contexto, la priísta Alejandra del Moral, quien será postulada al gobierno del estado de México por la coalición del PRI con PAN, PRD y el Partido Nueva Alianza, emplazó en Toluca a su contrincante de Morena, así como del PT y el PVEM, Delfina Gómez, a demostrar que las mujeres pueden realizar campañas constructivas, en un clima de respeto y paz.