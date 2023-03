Mario Trejo, ex directivo de los Pumas, sugirió aprovechar las facilidades que ofrece el torneo de la Liga Mx para fortalecerse y salir adelante sin tomar medidas drásticas, que muchas veces no son la solución . Contrario a la petición que lanzó a coro la afición tras la derrota del domingo frente al Puebla, exigiendo la salida del técnico Rafael Puente del Río, recomendó: Ténganle paciencia .

Aunque lamentó que el equipo de la UNAM hoy está lejos de ser un pilar para la selección nacional, cuando antes aportaba jugadores, no sólo en futbol, sino que sobresalía en otros deportes , señala que se debe aprovechar la laxitud del torneo, como lo están haciendo otros equipos al no haber descenso y con opción a liguilla estando incluso en el lugar 12 de la tabla general.