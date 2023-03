Cuando Trelles estuvo al frente de Cruz Azul, el brasileño ganó su primer campeonato como jugador de Pumas, su próximo rival en el estadio Azteca. Desde entonces han pasado más de 40 años; sin embargo, las coincidencias son muchas. Uno no es de palo. Pasé 16 años como puma y hay un sentimiento recíproco, pero somos profesionales. Ellos no se van a dejar ganar por el cariño que me tienen y yo tampoco, cada quien va a buscar lo suyo , advierte.

Sentado en el viejo sillón de su casa en San Miguel Chapultepec, Ignacio Trelles solía mirar en silencio los partidos de Cruz Azul al lado de su hija Lety. Con el televisor encendido, el legendario entrenador mexicano, ganador de siete campeonatos de Liga, observó en sus años recientes cuánta gente lo quería, entre ellos Ricardo Ferre-tti, ahora timonel de La Máquina. “A lo mejor lo invoqué un poquito y (desde el cielo) don Nacho me bendijo”, señala el brasileño, visiblemente emocionado por una serie de imágenes que circulan en redes sociales y lo comparan con el ex seleccionador nacional.

En medio de la conversación, el timonel de 69 años hace énfasis en lo que repercute un resultado en La Máquina, lo mismo a favor que en contra. Fiel a un estilo que no conoce matices, señala que no importa el rival que sea, todas las derrotas duelen en respuesta a las críticas que se han acumulado en días recientes, luego de caer ante el sotanero Mazatlán FC.

Tengo un grupo que cuando ganó no se sintió la mamá de Tarzán y cuando le tocó perder no se sintió la porquería del caballo en el camino , subraya. No dependemos de nadie para entrar a la liguilla, más que de nosotros. Si termináramos hoy, estaríamos dentro del repechaje, y una vez dentro cualquiera puede ser campeón. Muchas veces el primer lugar es el que menos lo logra, así que debemos de corregir varias cosas en la parte defensiva y no descuidar otras .

Cruz Azul transita en la zona de reclasificación gracias a las tres victorias consecutivas que conquistó en febrero pasado, con Joaquín Moreno como interino. Lograr el mismo resultado ante Pumas, que acumula un triunfo en sus siete recientes partidos y desconoce el futuro de su técnico, puede meter a los de La Noria al top 10 de la Liga, un lugar para el que, reitera Tuca Ferretti, está hecho su plantel.