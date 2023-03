E

mpezó la campaña para elegir el próximo presidente de EU, y es evidente que el malo de esta pe­lícula será México. En esta ocasión no se trata simplemente de declaraciones racistas como las de Donald Trump en 2015 al iniciar su campaña, México envía sus bad hombres, sus violadores y sus asesinos y, por tanto, habría que construir un muro para detenerlos.

Ahora la campaña es más nefasta; el problema ya no son individuos ma­los, sino es un país. A diario, la derecha y sus portavoces en los medios, en especial Fox News, empresa de Rupert Murdoch, que recién admitió haber difundido información falsa, exigen que el gobierno de Joe Biden clasifique a los cárteles que operan en México como grupos terroristas. En un artículo en el Wall Street Journal, también propiedad de Murdoch, el ex procurador de Trump, Bill Bar, compara a los carteles que operan en México con el grupo ISIS y propone que las fuerzas especiales de EU operen en México. Senadores republicanos como Lindsey Graham alegan que carteles mexicanos trafican fentanilo con el singular propósito de matar estadunidenses. Steve Bannon, ex asesor de Trump, plantea que la muerte de estadunidenses es parte de una estrategia consciente para disminuir la población blanca en EU, la llamada teoría del remplazo, y así permitir que gente de color sea mayoría.

Más allá del narcotráfico, se alega que los carteles han infiltrado a organismos de seguridad de EU, controlan los puntos de entrada al país y, por tanto, representan una amenaza a la seguridad nacional. Contra estos retos sectores de la derecha proponen utilizar los fondos autorizados para la guerra en Ucrania y destinarlos para financiar una nueva guerra contra los carteles en México.

En ningún momento se considera que EU es el principal consumidor de drogas ilegales en el mundo, o el principal proveedor de las armas de los grupos criminales. Tampoco se considera que la llamada guerra contra el narcotráfico que en EU lleva más de 50 años, es una estrategia fallida, cuyo propósito inicial era criminalizar la protestas contra la guerra en Vietnam y los movimientos por los derechos civiles en los años 70. La guerra es una propuesta que opta por una solución militar sin considerar el origen de la adición en EU. La actual crisis del fentanilo antes fue crisis de la mariguana o de la cocaína o de las metanfetaminas.

La intención es clara. Declarar a grupos delictivos en México terroristas implica que EU pudiera atacar a los carteles en territorio mexicano. En teoría las fuerzas de EU podrían lo lanzar misiles a los centros operativos de los carteles o podrían introducir fuerzas especiales para capturar sus líderes. En sus libros Mike Pompeo (candidato a la presidencia) ex director de la CIA y ex secretario de Estado, y Mark Esper, ex secretario de Defensa, revelan que Trump propuso que quería lanzar misiles contra los supuestos laboratorios de los cárteles en México.

Sería fácil proponer que los grupos conservadores representan una minoría en EU.